Dauchingen Vielfältiges Angebot

Dauchingen (spr). Am Freitag, 1. Dezember, findet von 16 bis 22 Uhr auf dem Schulhof der 17. Dauchinger Weihnachtsmarkt statt. Wieder haben zahlreiche Vereine und Musikgruppen zugesagt, so dass auf die Besucher ein breites Angebot an Ständen und kulinarischen Angeboten wartet.