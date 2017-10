Dauchingen Viele Hausmittel mit heilender Wirkung

Eine ganze Reihe von Lebensmitteln eignen sich als natürliche Heilmittel. Schon unsere Vorfahren wussten, welche Heilwirkungen in Kartoffeln, Zwiebeln, Rettichen oder Honig und Quark stecken, berichtete Maier. Am bekanntesten ist wohl das berühmte Kartoffelsäcken, dies kommt gerade in der kommenden kalten Jahreszeit zum Einsatz. Wie von Anke Maier zu erfahren war, hilft dies nicht nur bei Erkältung wie Husten oder Halsweh, auch bei Nackenschmerzen bringt es Linderung, eben überall, wo Wärme gut tut. Ein Eigelb mit einer Kartoffel verrühren hilft auch beim Gerstenkorn. Geriebene rohe Kartoffel auf Pickel oder Akne aufgelegt soll auch helfen. Wenn etwas gekühlt oder aus dem Körper rausgezogen werden soll, helfen Quarkwickel, etwa bei Verstauchungen oder Wachstumsbeschwerden. Quark mit Mandelöl verrührt, lindert die Juck-Attacken bei Neurodermitis.

Ein weiteres gesundes Lebensmittel ist die Zwiebel, sie gilt als klassisches Heilmittel bei Ohrenschmerzen und Bronchitis. Ein Säckchen gehackte Zwiebel über Nacht als Wickel auf die Fußsohle legen, soll bei Neurodermitis helfen. Ebenfalls sollen Zwiebelwickel bei Migräne Linderung bringen, erfuhren die Zuhörer.

Apfelessig wird ebenfalls gern bei so manchem Zipperlein verwendet, verdünnt angewendet hilft er gegen Muskelkater oder auch als Wickel hat er eine heilende Wirkung bei Neurodermitis.