Dauchingen Viele Einblicke bei Neujahrsgespräch erhalten

In beiden Gemeinden ist die geogene Belastung des Erdreichs, also die natürliche Belastung etwa mit Schwermetallen, sowohl für kommunale Baumaßnahmen im Tiefbaubereich, wie auch für private Bauherren eine ganz besondere Herausforderung, wurde Rombach ins Bild gesetzt. Die um ein Vielfaches höheren Entsorgungskosten stellen zunehmend ein großes Problem dar, sagten Dorn und Ragg. Informiert wurde der Abgeordnete Rombach auch über die Verkehrsbelastungen auf der Landesstraße 423, in Niedereschach die Dauchinger Straße, in Dauchingen die Niedereschacher Straße, Vordere Straße und Schwenninger Straße. Verschiedene Maßnahmen zur Entlastung und Verbesserung der verkehrlichen Situation wurden diskutiert. Thema war ferner die Sanierung der Landesstraße 181 Niedereschach-Fischbach-Erdmannsweiler.