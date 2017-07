Dauchingen Vertrauen steht als Leitgedanke im Mittelpunkt

Mit dem Leitgedanken "Vertrauen" setzt der Chor auf ausgewählte Texte und Lieder, die verdeutlichen sollen, dass Vertrauen die tragende Säule eines glücklichen Lebens ist. Wer auf sich selbst und auf andere Menschen vertrauen kann, gewinnt für sein Leben Sinnhaftigkeit, Sicherheit und Geborgenheit.

In Andacht geht es um Vertrauen zu Gott

Was es heißt, auf Gott zu vertrauen, den Nächsten zu lieben, wird in der 30-minütigen Andacht genauer in Augenschein genommen, heißt es in der Einladung.