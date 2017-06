Dauchingen Verkehrssituation in Dauchingen im Blick

Verschiedene Tagesordnungspunkte, die teilweise auch aus der Einwohnerschaft an die Verwaltung herangetragen wurden, standen hierbei zur Bearbeitung an. Im Rahmen eines Bürgerworkshops zur Ortsentwicklung war angeregt worden, dass während Veranstaltungen in der Festhalle im Lärchenweg ein einseitiges Parkverbot eingerichtet werden sollte. In der Vergangenheit wurde hier häufig beidseitig geparkt, was eine Durchfahrt insbesondere von Rettungsfahrzeugen erheblich erschwert, beziehungsweise unmöglich machte.

Temporäres Halteverbot

Von Seiten des Straßenverkehrsamts wurde genehmigt, dass künftig während sämtlichen Veranstaltungen in der Festhalle ein temporäres absolutes Halteverbot für die nördliche Seite des Lärchenwegs zwischen den Hausnummern 7 und 11 erfolgen kann. Die Beschilderungsform (zum Beispiel Klappschilder) wird von der Verwaltung zeitnah festgelegt. In der Vorderen Straße, Höhe Hausnummer 2, wurde vorgeschlagen, einen Verkehrsspiegel zur Erleichterung der südlich gegenüberliegenden Ausfahrt anzubringen. Dies wurde vom Straßenverkehrsamt abgelehnt, da hierfür keine geeignete Fläche zur Verfügung steht. Der Verkehrsspiegel wäre demzufolge so weit von der Fahrbahn entfernt, dass der Verkehr hierin schlecht zu erkennen wäre.