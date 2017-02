Dauchingen Vereinsführung für Zukunft ausrichten

Dauchingen. Am Montag gelang es nur mit Mühe, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden – und die nächste Vakanz deutet sich bereits an. Man kennt das Dilemma aus vielen Vereinen: Wenn es um die Übernahme von Verantwortung geht, dann werden die Reihen oftmals dünn. So auch bei der Musikkapelle Dauchingen, die jetzt beinahe an der Suche nach einem stellvertretenden Vorsitzenden gescheitert wäre.

Dass sich nach intensivem Nachfragen und Überredungen mit Andy Schnell doch noch ein Kandidat zur Verfügung stellte, honorierten die Mitglieder mit Erleichterung und ehrlichem Beifall. Gleichwohl schaut man besorgt nach vorne, denn die noch für ein Jahr gewählte Vorsitzende Julia Fehrenbach hat bereits signalisiert, dass sie bei der Wahl im Januar 2018 nicht mehr kandidiert. Immerhin: Für dieses Jahr ist der Vorstand zunächst einmal komplett. Nadine Firon ist jetzt Schriftführerin. Juliane Stihl hatte das Amt der Schriftführerin abgegeben, da sie dieses aus der Ferne nicht mehr so wahrnehmen kann, wie es ihrem eigenen Anspruch entspreche. Die Kassenprüfer Karl Bob und Udo Breitenbach machen weiter, und die Beisitzer Sebastian Bleibel (Festwirt) und Marion Lang sind ebenfalls mit dabei.

Einiges zu berichten gab es zuvor, als die Amtsträger über das abgelaufene Vereinsjahr informierten. Dirigent Markus Kurz betonte die Wichtigkeit des Zusammenhalts, der in der Kapelle herrscht. Nur dann habe man auch Spaß am gemeinsamen Musizieren. Besonders freue ihn, dass das Niveau noch einmal deutlich besser geworden sei, so jedenfalls war insbesondere beim Frühjahrskonzert aus dem Publikum zu hören. Ein ähnlich gutes Feedback habe man von den Musikerfreunden aus Dormettingen erhalten, so Kurz, bei denen man im vergangenen Jahr beim Drachenfest als Gastkapelle den Abend gestaltet hatte.