Dauchingen Verband stellt bei Aktionstag Forderungen an Handel

Dauchingen (alb). Nach dem bundesweiten Molkerei-Aktionstag der BDM-Milchviehhalter folgte kürzlich ein Aktionstag beim Handel. Die Forderung des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM): Kontraktabschlüsse so gestalten, dass schnellstmöglich 40 Cent an die Milchviehhalter ausbezahlt werden können sowie Mehrerlöse vollständig und umgehend an die Milchviehhalter durchzureichen.