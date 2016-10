Dauchingen Unterlagen sollen mehr Klarheit bringen

Dauchingen. Letztendlich kam es zu keiner Entscheidung – vielmehr solle der Antragsteller einen Höhenschnitt vorlegen, damit man die Wirkung des als zu massiv empfundenen Gebäudes ermessen kann. Elf Wohnungen, eine Tiefgarage mit 22 Plätzen und weitere Stellplätze im Außenbereich, das Ganze auf drei Vollgeschossen plus Dachgeschoss mit Flachdach im Penthouse-Style – für Steffen Halder ist "der Plan einfach ein Geschoss zu hoch".

Damit war der Rat mittendrin in der immer gleichen Diskussion: Grundsätzlich sei es natürlich zu begrüßen, wenn Investoren freie Flächen, oder – wie in diesem Fall – ein unbewohntes, abzureißendes Haus auf großem Grundstück, revitalisieren und per Binnenentwicklung neuen Wohnraum schaffen, betonten mehrere Ratsmitglieder. Gleichzeitig sollen aber die umliegenden Immobilien nicht tangiert werden, etwa durch Schattenwurf, Verkehr oder den Ausblick auf massive Bebauung. Der Konflikt zwischen rücksichtsvoller Bebauung und der ökonomischen Realität, dass sich das neue Gebäude mit vier Stockwerken natürlich besser oder überhaupt nur dann rechnet, ist also nicht neu.

Bürgermeister Torben Dorn sagte, dass die Binnenverdichtung ohne Alternative sei und im Übrigen die Nachbarbelange durch die Vorschriften der Landesbauordnung gewahrt würden, zum Beispiel über die Grenzabstände.