Dauchingen Trikots aus Dauchingen sind bei Kindern heiß begehrt

"Natürlich haben wir auch wieder Kleidung und weitere Artikel mitgebracht", so Melanie Tepass. Sehr begehrt sind die Fußball-Trikots und Fußbälle, die vom Dauchinger FC gespendet wurden. Eine Safari in einen der Nationalparks war für die Kinder etwas ganz Besonderes, denn obwohl sie in dem Land aufwachsen, in dem der berühmte Serengeti Nationalpark liegt, hatten die Kinder noch nie die Möglichkeit, diesen zu besuchen.

Der Verein wird von Volontären unterstützt, die im "LISO-Watoto Home" für ein halbes Jahr arbeiten. Zurzeit ist Fabienne Storz noch bis Ende Oktober in Dareda. Sie wird von Ellen Klemm abgelöst, die bis März 2017 dort ihren freiwilligen Dienst leistet.

Volontäre sind wichtiges Bindeglied zwischen Angestellten und Verein in Deutschland

Wie Melanie Tepass berichtete, ist der Verein auf Volontäre angewiesen, leisten diese nicht nur soziale Arbeit im Waisenhaus, sondern sind auch wichtige Bindeglieder zwischen den dortigen einheimischen Angestellten und dem Verein in Deutschland.

Zudem ist der Verein auf die Spenden aus der hiesigen Bevölkerung angewiesen, um das Hilfsprojekt LISO-Watoto Home" weiterhin stemmen zu können, um so den Fortlauf und eine langfristige Gewährleistung zur Betreuung der Waisenkinder aufrecht zu erhalten.

Die Mitglieder des Vereins LISO Tanzania berichten am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Weilersbach über ihre Arbeit in ihrem Waisenhaus und präsentieren dabei auch ihren neuen Film, den sie im Januar in Dareda gedreht haben.