Dauchingen Topschützen und Olympiasieger

Aus diesem Grund findet die Wertschöpfung auch in vollem Umfang in Deutschland, möglichst sogar in Baden-Württemberg statt. Das bedeutet, dass Zulieferteile zum Beispiel aus Metall aus der nächsten Umgebung stammen, ob es sich um Halbzeuge aus Dauchingen, Federn aus Schwenningen oder Drehteile vom Heuberg handelt. Optische Linsen werden exklusiv aus Aalen bezogen, Werkzeuge aus dem Schwarzwald.

Im "Werner & Iris Center" treffen sich unter dem Jahr Schützen aus der ganzen Welt, Olympiasieger, Weltmeister oder passionierter Hobbybogenschütze, internationale Verbände, Vereine oder einzelne Schützen, um zu trainieren, zu tunen, zu testen, Erfahrungen auszutauschen oder einfach, um eine gute Zeit zu haben. Nach 20 Jahren war das "Werner & Iris Center" extra für dieses Event in monatelanger Feinarbeit auf den neuesten Stand gebracht worden: direkte und indirekte Beleuchtung an der Schießlinie, um jede Schattenbildung zu vermeiden, mit Leuchten einer Firma aus Schwenningen, eigens gebaute LED-Beleuchtung an den Schießscheiben, Kameras und TV über den Schützen, Aufnahmetechnik, um zeitversetzt aus verschiedenen Positionen den letzten Schuss zu analysieren und vieles mehr.

Das Jubiläum wurde über drei Tage gefeiert. Eingeladen waren vier Topschützen: Lisa Unruh aus Deutschland, Silbermedaillengewinnerin 2016 von Rio, amtierende Weltmeisterin Halle und Feld, Weltcupsiegerin und Weltbogensportlerin 2016 in der Klasse Recurve Damen. Florian Kahllund aus Deutschland, Weltmeister Halle im Team 2016, Marcella Tonioli aus Italien, dritte der Weltrangliste, Siegerin des Weltcupfinales 2016 und David Drahoninsky aus Tschechien, unter anderem Silber bei den Paralympics in Rio 2016. Die "Lucky Dogs", welche aus den Einsendungen, die aus der ganzen Welt eingegangen waren, ausgelost wurden, waren Karin Larsson aus Schweden, Salman Nahid Oli, Julia Oleksejenko und Jürgen Seibold aus Deutschland.