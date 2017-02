Dauchingen Tennisclub investiert mehr als 65 000 Euro

Diese neuerliche große Aufgabe kann der Verein im 41. Jahr seines Bestehens mit komplettem Vorstandsteam in Angriff nehmen, denn auch der zuletzt vakante Posten des Sportwarts konnte wieder besetzt werden. Jörg Bahnmüller ließ sich bei der von Neumitglied und Bürgermeister Torben Dorn geleiteten Wahl für ein Jahr in diese Position wählen. Als Jugendwart folgt Sandra Schneider nach. Einen Wechsel gab es auch auf der Position des Stellvertreters. Für den nicht mehr kandidieren Axel Lander übernimmt der bisherige Schriftführer Hannes Beigel. Das somit vakant gewordene Amt wird nunmehr von Alexandra Schleicher ausgefüllt. Als Beisitzer erhielten Timo Fischerkeller, Simone Wanner und Ramona Geiger das Vertrauen der Versammlung. Bestätigt wurde Martin Geiger als Kassierer, er kündigte an, in zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Vorsitzender Robert Mang bilanzierte in seinem Bericht ein ereignisreiches Jahr, das vom Jubiläum gekennzeichnet war. Als besonders positiv benannte er die erfolgreiche Umsetzung der neuen Regelung der Arbeitsdienste, die von den Mitgliedern gut umgesetzt worden sei. Jörg Bahnmüller stellte die sportliche Bilanz vor, die sechs aktive und drei Jugendteams erreicht hatten. Aushängeschild ist die Herren-40-Mannschaft, die in die erste Bezirksliga aufgestiegen ist. Die Jugend konnte zwei Meisterschaften verzeichnen. Für die Saison 2017 bleibt es bei neun Teams, wobei die Damen 40 freiwillig zwei Klassen tiefer antreten.

Finanziell steht der Verein sehr gut da, führte Geiger aus. Das abgelaufene Jubiläumsjahr wurde mit einem Rekordgewinn von mehr als 14 000 Euro abgeschlossen. Damit hat man jetzt die Rücklagen erreicht, um eine große Investition anzugehen: Die Sanierung der Plätze sechs und sieben, die 1982 gebaut worden waren. Gleichzeitig soll ein Hang im Bereich dieser Plätze befestigt werden und die Bewässerung für fünf Plätze verbessert werden.