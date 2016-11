Dauchingen Stimmungsvoll in den Advent hinein

Dauchingen. Einen wahrlich schönen Beginn in die Adventszeit boten den zahlreich erschienenen Konzertbesuchern die Jugend- und Musikkapelle Dauchingen unter der Leitung von Dirigent Markus Kurz.

Den Anfang machte die Jugendkapelle, bestehend aus musizierenden Jugendlichen aus Dauchingen und Niedereschach. Dabei war es für das in den vergangenen Monaten zusammenlegte Orchester eine Premiere, in der Dauchinger Kirche zu musizieren. Was aus der Not dünn besetzter Register heraus geboren wurde, hörte sich bestens an. Mit schwungvollen und auch ruhigen Rhythmen aus Spanien und Südamerika begeisterten sie das Publikum.

Mit der mächtigen Ouvertüre zu Händels "Feuerwerksmusik" eröffnete die Musikkapelle, ebenso unter der Leitung von Markus Kurz, den zweiten Teil . Etwas für’s Herz zelebrierte nach den Pauken und Trompetenklängen das Orchester mit einer lieblichen Romanze mit dem Titel "Giudita" das nächste Konzertstück, in dem der Komponist die Klarinette in den Mittelpunkt stellt. Deren weicher Klang eignet sich besonders gut für die zarte Hauptmelodie. Manuel Hauser brillierte als Solist.