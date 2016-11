Dauchingen "Sonntagsmahl" mit weihnachtlichen Klängen

Claudia und Werner Schmidt, Inhaber der Metzgerei Haller in Schwenningen, nahmen daher die Idee von einem Metzgerkollegen aus dem Glottertal auf, Menschen zu einem Essen einzuladen, die das Bedürfnis nach Gesellschaft haben. Und die Resonanz gab dem Ehepaar recht. Denn es waren 60 Menschen, darunter auch junge Teilnehmer, die sich für das Sonntagsessen in den Dauchinger Florianssaal angemeldet hatten. Sie alle erwartete ein schön geschmückter Florianssaal.

Auf dem Speisezettel stand Kalbsbrust mit Spätzle und Feldsalat und nach dem Essen gab es noch Kaffee und Kuchen, eben ein richtiges "Sonntagsmahl".

Es war eine schöne Atmosphäre für Alle im geschmückten Saal, untermalt mit weihnachtlichen Klängen. Werner Schmid ist auch voll des Lobes, weil alles so gut geklappt hat, in den Dienst stellten sich auch seine beiden Köche Jürgen Dieterle und Christian Röthel. Den Service und das Schmücken des Saales übernahmen Frauen vom FC Dauchingen. Die Gäste waren spendabel, so befanden sich im aufgestellten Sparschwein 258 Euro. Dieses Geld kommt dem Dauchinger Krankenpflegeverein als Spende zugute.