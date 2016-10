Museumsgeschichten und Biergenuss standen im Mittelpunkt des Seniorenausflugs der Gemeinde. Fast 100 Senioren machten sich in Begleitung von Bürgermeister Torben Dorn und der Rathausmitarbeiterin Karola Bächle auf zum Seniorenausflug der Gemeinde. Zunächst stand das Heimatmuseum Neuhausen ob Eck auf dem Programm. Dass ein Museum nicht angestaubt sein muss, erfuhren die Teilnehmer in spannenden Rundgängen durch die historischen Bauernhäuser, Handwerksgebäude und die Einrichtungen des Dorfes. Viele erinnerten sich anhand von Einrichtungsgegenständen an die eigenen Kinder- und Jugendzeiten in den kargen Kriegs- und Nachkriegsjahren. In der "guten alten Zeit" war eben doch nicht alles so gut, und früher war nicht alles besser, so das Resümee. Gestärkt durch ein Mittagessen im historischen Museumsgasthaus Ochsen ging die Fahrt weiter zur Hirsch-Brauerei nach Wurmlingen. Alle Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, den Rundgang durch die Brauerei trotz einiger beschwerlicher Treppen mitzumachen. Besonders beeindruckte dabei die moderne Technik. Bereits im kalten Keller gab es für alle ein frisch gezapftes Bier der Sorte Erntehelfer zu verkosten. In den gemütlichen Stuben der Brauereigaststätte konnten alle Senioren die weiteren Spezialitäten des Hauses probieren und den "Brauerbrief" in Empfang nehmen. Foto: Preuß