Dauchingen Senioren genießen Nachmittag

Hans-Peter Hable, Geschäftsführer der katholischen Sozialstation, mischte sich ebenfalls unter die Gäste und hob besonders das gute Miteinander zwischen der Sozialstation und des Dauchinger Krankenpflegeverein hervor. Er freute sich, dass deren Vorsitzende Elfrun Reinelt ebenso zu diesem Patientennachmittag gekommen war.

Doch drückt Hans-Peter Hable ein wenig der Schuh in Anbetracht der großen Nachfrage an ambulanter Pflege in den eigenen vier Wänden. Seit der Reform der Pflegeversicherung, die nun zusätzlich die hauswirtschaftliche Unterstützung bezuschusst, ist die Nachfrage in diesem Bereich sehr groß und daher sucht die katholische Sozialstation dringend Kranken- und Altenpfleger sowie Haushaltshilfen.