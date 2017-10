Dauchingen "Sehr positive Rückmeldungen"

Dauchingen (spr). Annähernd 150 Kinder werden in der Grundschule Dauchingen unterrichtet. Diese aktuelle Zahl brachte Rektorin Ulla Böhm mit in den Gemeinderat, als sie die Arbeit an der Astrid-Lindgren-Schule vorstellte. Böhm erläuterte dem Gremium den neuen Bildungsplan.