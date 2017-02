Dauchingen Schultes entkommt nicht Richterspruch

Dauchingen. Ein recht beachtliches Narrenvolk verfolgte die Verurteilung ihres Schultes vor dem hohen teuflischen Narrengericht vor der Dauchinger Zunftstube.

Es waren schon dicke Ordner, die die beiden Richter Klaus Treiber und Volker Ositschan vor sich liegen hatten. Es waren nur einige von 237 Anklagepunkte, die sich der Angeklagte anhören musste. So habe er unter anderem vor lauter Freude über das neue Löschfahrzeug 20/16, das er einweihen durfte, völlig übersehen, dass die übrigen Gerätschaften der Feuerwehr uralt sind und längst ausgetauscht werden sollten.

Weiter warf ihm das Narrengericht vor, den Neubau zweier "Wohnsilos" in unmittelbarer Nähe der Zunftstube ohne ausreichende Stellplätze genehmigt zu haben. In Zukunft sei damit zu rechnen, dass die Straßen zugeparkt sind. So wird auch die Zufahrt für viele Touristenbusse, die zur Zunftstube kommen wollen, die Zufahrt erschwert.