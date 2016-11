Dauchingen Schüler tauchen in die Modellbauwelt ein

In der Eingangshalle wurden die Indoor-Flugzeuge, die durch die Luft brausten, bewundert. In der Modellbahnhalle zog eine liebevoll gestaltete Spur-O-Bahn die Kinder in ihren Bann. Mit Bahngeräuschen drehten die Züge ihre Runden und nachgebildete Alltagsszenen begeisterten die Dauchinger. Ein Abstecher zu den Ausstellern von funktionstüchtigen Modellmotoren faszinierte ebenso wie die Modellhubschrauber in der Flughalle. Danach erfuhren die Kinder, wie die Modellbahngleise geschottert oder Häuschen zusammengeklebt werden. Unter Anleitung von Modelleisenbahnern vom Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde erstellten die Kinder ein Minidiorama.

Der zweite Höhepunkt war der Bau eines Wurfgleiters beim Modellflugsportverband Deutschland und dem Deutschen Modellflieger-Verband. Auch hier zeigten die Mädchen und Jungs aus Dauchingen großes Geschick beim Zusammenkleben und Ausschmücken der kleinen Flieger.