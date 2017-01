Dauchingen Ralf Laufer wird neuer Kommandant

Die Einsatzkräfte bildeten sich in Lehrgängen weiter, so haben unter anderem sechs Mitglieder an einer "Heißausbildung" während des Kreisfeuerwehrtags in Pfohren teilgenommen.

Für 2017 stehen weitere Lehrgangsanmeldungen auf dem Terminkalender, hatte Jürgen Laufer bereits in seinem vergangenen Rechenschaftsbericht angekündigt, in diesem dankte er der Gemeinde, die in die Feuerwehr investiert hat: Unter anderem wurden neue Tagesdienstkleidung und neue Einsatzhelme angeschafft.