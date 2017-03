Dauchingen Räte zeigen Bauvoranfrage rote Karte

Nun also gibt es einen weiteren Anlauf mit einer langen Liste an Wünschen zu Befreiungen von den Bauvorschriften. Die Verwaltung führte in der Vorlage auf, dass im Baugebiet Nordwest III in der Vergangenheit eine Vielzahl von Befreiungen ausgesprochen worden waren. "In Nordwest III sind viele Sünden begangen worden", kommentierte Sachbearbeiter Klaus Wehrmann die Liste mit 30 Befreiungen. Als Argument führte er an, dass deutlich mehr Stellplätze als gesetzlich vorgeschrieben gebaut würden.

Doch angesichts der massiven Überschreitungen in der Bauvoranfrage mochte der Rat keine Vergleichbarkeit zu vorherigen Befreiungen sehen. "Ein Grundstück so auszumosten finde ich übel", befand Horst Frank. Dem schlossen sich weitere Redner an. Steffen Halder meinte, angesichts der massiven Planung seien auch die gegenüber liegenden Einfamilienhäuser betroffen. Martin Geiger stellte fest: "Das geht so extrem nicht." Einzig Meinrad Gönner fand die Planungen akzeptabel, man müsse eingestehen, dass die innerörtliche Verdichtung sich für Investoren wirtschaftlich rechnen müsse.

Mehrheitliches Hadern

Die Räte haderten mehrheitlich mit gleich sieben beantragten Befreiungen. Der Bauherr wollte die nördliche Baugrenze um bis zu 5,70 Meter auf einer Breite von 16,8 Metern sowie die westliche Baugrenze um 6,20 Meter in einer Breite von 11,7 Metern überschreiten. Diese Überschreitung von 167 Quadratmetern Bebauung außerhalb und zusätzlich zum eigentlichen Baufenster hätte zu massiven Überschreitungen der Grundflächen- sowie der Geschossflächenzahl geführt.

Die Erdgeschossfußbodenhöhe um 60 Zentimeter anzuheben, mehr Vollgeschosse und deutlich höhere Traufhöhen mochte der Rat ebenfalls nicht genehmigen.