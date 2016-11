Dauchingen Pferdestall erhitzt die Gemüter

Bürgermeister Torben Dorn ließ wissen, dass höchstrichterlich geklärt wurde, dass 0,35 Hektar als Nachweis pro Pferd genügen. Bei der beantragten Gesamtzahl von 54 Pferden werden also knapp 19 Hektar Land benötigt.

Neben dem bereits erstellten Bau störte sich Schleicher auch an den sehr erheblichen Erdbewegungen, "deren Ausmaß sicherlich auch einer Genehmigung bedurft hätten." Zudem seien die Heerstraße und vor allen die Bankette schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Für diesen Teilaspekt kündigte Dorn an, den Bauherren in Regress zu nehmen, zur Not per Klage, falls die ordnungsgemäße Sanierung verweigert werde.

Nachdem in der Diskussion niemand für das Einvernehmen argumentiert hatte, brachte die Abstimmung mit fünf Ja-, zwei Enthaltungen und nur drei Nein-Stimmen die Überraschung, dass die Gemeinde komplikationslos ihr Einvernehmen erteilt.