Dauchingen Pferdehof sorgt für große Aufregung

Am Pferdesportzentrum Oberer Neckar, dem ehemaligen Grenzlandhof, wurden offenbar große Mengen ungeprüften Erdaushubs im sensiblen Einzugsbereich des Wasserschutzgebietes Keckquellen deponiert.

Dauchingen. In der kommenden Woche ist deshalb eine Untersuchung des Bodens anberaumt. Dies ist die neueste Entwicklung in einem baurechtlichen Vorgang, der im Dauchinger Gemeinderat für sehr viel Verärgerung sorgt. "Hier stellen sich viele Fragen. An den Eigentümer, an den Betreiber, an die beteiligten Baufirmen und an das Baurechtsamt des Landkreises", befindet Ratsherr Mathias Schleicher.

Er hatte in einer vorangegangenen Sitzung nach dem aktuellen Sachstand gefragt, da nunmehr mehrmals Baumaßnahmen durchgeführt worden waren, ohne dass eine Genehmigung vorgelegen hätte. Gerhard Stier, zuständiger Sachbearbeiter der Gemeinde, gab während der jüngsten Ratssitzung folgende Stellungnahme ab: "Mit Schreiben vom 2. August 2017 hat das Baurechtsamt (des Landkreises, Anm. d. Red.) dem Bauherrn eine nochmalige Frist bis 30. September 2017 gesetzt, um weitere Unterlagen vorzulegen, insbesondere Bodenproben und den geforderten Rückbau der Geländeauffüllungen."