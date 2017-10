Dauchingen Neuralgische Punkte entschärfen

Dauchingen. Am Mittwoch, 15. November, wird die nächste Verkehrsschau stattfinden. Hauptamtsleiter Andreas Krebs informierte den Gemeinderat über die bislang geplanten Tagesordnungspunkte.

Gewünscht wird die Einrichtung eines Zebrastreifens an der Deißlinger Straße zur Sicherung des Schulwegs. In der Butschofstraße wird ein eingeschränktes Haltverbot an der Zufahrt zum Privatweg, Höhe Hausnummer 2, diskutiert.

Um Brandschutz geht es an der dritten Station, Ecke Birkenweg/Buchenweg. Weder das Löschfahrzeug, noch die Drehleiter Schwenningen können in den Buchenweg einfahren, wenn Fahrzeuge dort abgestellt sind. Da aber der Buchenweg die einzige Zufahrt zum südlichen Zugang zum Löwen darstellt, muss die Durchfahrt gesichert werden. Vorgesehen ist ein absolutes Halteverbot auf dem Birkenweg gegenüber der Einmündung des Buchenweges sowie die Entfernung des Verkehrsschildes an der südlichen Ecke der Einmündung.