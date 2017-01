Dauchingen Neuer Hauptamtsleiter

Der 24-jährige angehende Bachelor of Arts des Studiengangs Public Management aus Weissach (Kreis Böblingen), hat bei der Stadtverwaltung Böblingen die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Juli 2012 abgeschlossen. Im Anschluss war Krebs annähernd zwei Jahre als Sachbearbeiter im Ordnungsamt der Stadtverwaltung Böblingen tätig.

Studienabschluss an der Hochschule Ende Februar

Im März 2014 fing er sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg im Studiengang Public Management an. Er absolvierte in der Umgebung mehrere Praxisstellen, wie es das Studium vorsieht. Andreas Krebs wird das Studium an der Hochschule in Ludwigsburg zum 27. Februar beenden und umgehend seinen Dienst bei der Gemeindeverwaltung antreten. Bereits im Laufe des Februars wird er im Zuge der Abordnung bei der Gemeinde tätig sein.