Dauchingen Neuen Kommandanten verpflichtet

Anlässlich der Gemeinderatssitzung war er dennoch nochmals eine der Hauptpersonen, da sich Bürgermeister und Gemeinderat bei dem rührigen Kommandanten bedanken wollten – und auch bei seiner Frau. Ganz wird er es dennoch nicht lassen: Er will sich bei der Führungsgruppe C engagieren, die sich aus Mitgliedern aus Dauchingen, Niedereschach und Mönchweiler zusammensetzt.

Bürgermeister Torben Dorn ließ die 15 Jahre in den wichtigsten Punkten Revue passieren. Heute seien die Aufgaben der Wehr nicht mehr nur die Brandbekämpfung, vielmehr hätten technische Hilfeleistungen die klassische Aufgabe längst auf Platz zwei verdrängt. Dennoch sei es nur wenige Monate nach Amtsantritt ein Wohnungsbrand gewesen, der die Wehr und den Kommandanten an die Belastungsgrenze geführt hatte, kam doch damals der Bewohner ums Leben. Bei der Hauptversammlung vor einem Jahr habe Laufer seinen Rückzug angekündigt – und bereits einen Nachfolger aufgebaut. Sein ebenso langjähriger Stellvertreter Markus Herbst wird weiterhin in dieser Position tätig bleiben. Mit einer Urkunde, die auch Bilder seiner wichtigsten Karrierepunkte enthielt, dankte die Gemeinde dem scheidenden Kommandanten.

Mit Ralf Laufer wurde ein adäquater Nachfolger gefunden, hinter den sich die Kameraden stellten. Der bisherige Stellvertreter Markus Herbst wird zumindest fünf weitere Jahre lang den neuen Kommandanten unterstützen. Noch in der Sitzung wurden die Bestellungsurkunden ausgehändigt.