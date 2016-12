Dauchingen Neue Buslinie ist geplant

Während die Linie 39 weiter ausgedünnt zu werden droht, soll mit einer neuen Linie 35 die Anbindung an die Schiene optimiert werden. Ende November war die Gemeinde bei der Kreisverwaltung eingeladen, um sich im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs über den Stand der Überlegungen für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2017 zu informieren. An dem Teilraumgespräch nordöstliches Kreisgebiet haben auch Vertreter aus Niedereschach und Königsfeld teilgenommen.

Die bestehende Linie 39 (Dauchingen-Weilersbach-Nordstetten-Villingen) soll künftig zu einer Ergänzungsachse werden. Dies bedeutet, dass in den Spitzenzeiten die stündliche Verbindung bestehen bleibt, jedoch in den Nebenzeiten die Verbindung aufgrund mangelnder Nachfrage entfällt. Die Linie 37 (Niedereschach-Dauchingen-Schwenningen) wird weiterhin im Stundentakt fahren, jedoch nicht mehr die Haltestellen Schwarzwaldstraße und Lupfenweg bedienen.

Dafür soll eine neue Linie 35 eingeführt werden, die im Stundentakt die Strecke Dauchingen-Trossingen Staatsbahnhof und Schwenningen in beide Richtungen bedient. Diese neue Linie 35 wird in Dauchingen die Haltestellen Deißlinger Straße, Niedereschacher Straße, Schwarzwaldstraße, Lupfenweg, Vordere Straße, Schwenningen Straße und Riesenburg bedienen. "Dadurch hätte die Gemeinde einen deutlichen Mehrwert im Bereich des ÖPNV, durch eine halbstündliche Anbindung an Schwenningen über die neue Linie 35 und die bestehende Linie 37. Des Weiteren würde als Mehrwert die direkte Anbindung an den Staatsbahnhof in Trossingen und somit an das überregionale Schienennetz hinzukommen", bewertete Bürgermeister Torben Dorn die Planungen.