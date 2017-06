Dauchingen Mit Wadentest und Knatterboys

In Dauchingen drehte sich am Wochenende alles um das runde Leder. Neben zahlreichen Jugendturnieren, gemütlichem Hock bei Musik und frischer Sommerlaune lockte vor allem das Elfmeter-Turnier Besucher und Teilnehmer an. 20 Teams kämpften um den großen Silberpokal. Nicht die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter, sondern die Freude des Schützen vor der Verwandlung standen bei diesem Fun-Event im Vordergrund. "Es hätten sich noch mehr Mannschaften angemeldet, aber bei vier Fünfergruppen haben wir die Liste geschlossen, weil sonst die Organisation ausufert", freut sich FC-Ausschussvorsitzender Manfred Ellfeldt über die gute Beteiligung. Zwei Teams pro Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale. Nach 48 Duellen setzte sich das Z-Team im Finale gegen die Mannschaft 1283 Unfassbier 1 durch.

Vorjahressieger Chillackoz kam dieses Jahr auf den Bronzerang. Wie immer hatten sich die Teams viele lustige Namen ausgedacht. Aber weder die "Stiftung Wadentest" noch die "Knatterboys" kamen zum Zug.