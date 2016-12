Dauchingen Mit Selbstgestricktem kann man Gutes tun

So wird seit mehreren Jahren Isatou Njie, einem aus einer sehr armen Familie stammenden Mädchen aus Bintang in Gambia, die Schulausbildung und das Leben in der nächst größeren Stadt Serrekunda mit 360 Euro pro Jahr bezahlt.

In diesem Jahr wurden dem Dauchinger Asylkreis 450 Euro überreicht, damit ein dringend benötigter Wäschetrockner angeschafft werden konnte. So gelingt dem Handarbeitskreis zweierlei: Einerseits schafft er Abwechslung und Begegnungsmöglichkeiten für viele Frauen und fördert so die Dorfgemeinschaft. Auf der anderen Seite werden durch Spenden Menschen in Not gefördert.