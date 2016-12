Dauchingen Mit Selbstgestricktem Gutes tun

In diesem Jahr wurden nun auch dem Dauchinger Asylkreis 450 Euro überreicht, damit ein dringend benötigter Wäschetrockner angeschafft werden konnte. So gelingt dem Handarbeitskreis zweierlei: Einerseits schafft er Abwechslung und Begegnungsmöglichkeiten für viele Frauen und fördert so die Dorfgemeinschaft. Auf der anderen Seite werden durch Spenden Menschen in Not gefördert.