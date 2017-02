Dauchingen Männergesangverein plagen weiterhin Nachwuchssorgen

Doch Sorge macht die Nachwuchssituation, wurde während der Hauptversammlung erneut deutlich. Es sei schon ein großer Glücksfall, dass man mit Gunningen vor einigen Jahren beschloss in Chorgemeinschaft mit dem gemeinsamen Dirigenten Gernot Laufer zu treten, sagte der Vorsitzende Philipp Zimmermann. Als er während der Hauptversammlung mitteilte, dass der Dauchinger Chor alleine nicht mehr singfähig ist, berichtete er seinen Kameraden nichts Neues.

Der Tatsache, dass der Altersdurchschnitt der Sänger immer höher wird und neue Sänger nach wie vor nicht in Sicht sind, "muss man leider ins Auge sehen", sagte der Vorsitzende. Dem Dauchinger Chor gehören derzeit zwölf Sänger an. An der Werbung für neue Sänger lag es sicherlich nicht, denn hier habe man einiges getan, so Zimmermann. Die Bereitschaft, einem Verein beizutreten, lasse immer weiter nach. Doch so schnell werde man sich nicht geschlagen geben und weiter nach Sängern suchen, die gerne in einem Männerchor singen möchten.

Die Entscheidung, seit dem vergangenen Jahr nur noch gemeinsame Chorproben mit den Gunninger Sängern zu haben, erwies sich für die Chorarbeit als Vorteil. So blickt man trotzdem positiv in das kommende Vereinsjahr, in dem jetzt schon zehn gesangliche Auftritte terminlich festgehalten sind. Unter anderem lädt die Dauchinger Eintracht am 22. April zum Frühjahrskonzert und am 11. November werden die Dauchinger Sänger Gastgeber beim Hintervillinger Sängertreffen sein.