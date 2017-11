Seit Montagabend schwebt die Erntekrone vom Kreiserntedankfest in ­Dauchingen im Foyer des Landratsamtes in Villingen. Im Anschluss an die Kreistagssitzung brachten Mitglieder der Landjugendortsgruppe Dauchingen das Erntedankfestsymbol, in das die hiesigen Getreidearten eingeflochten sind, ins Kreishaus. Im Beisein zahlreicher Kreis­räte dankte Landrat Sven Hinterseh den Landjugendmitgliedern für die riesige Leistung der Organisation des größten Erntedankfestes in der Region mit etlichen tausend Besuchern und vielfältigem Programm. Anschließend lud der Landrat zu Imbiss und Begegnung in die Landratsamtskantine ein. 2018 wird die Landjugendortsgruppe Weiler das kreisweit beliebte und geschätzte Fest ausrichten. Foto: Winkelmann-Klingsporn