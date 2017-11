Dauchingen Ladesäule häufig zugeparkt

An diesem Wochenende war die Ladesäule mit zwei Steckplätzen an der alten Waage komplett zugeparkt. An der zweiten Säule am Rathaus hing das Elektroauto des Projektes Spurwechsel und blockierte, obschon vollgeladen, einen Stecker. Von vier Ladeausgängen im Ort war somit nur ein einziger nutzbar.