Dauchingen Kletterer hoch oben

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm ging es an die erste Kletterwand mit einer Höhe von acht Metern. Einige Kinder waren am Anfang noch etwas ängstlich, was sich aber schnell legte, und nach kurzer Zeit kletterte jeder, gesichert von Lasse und Maja, die Wand hoch. Danach wurde erstmal eine kurze Pause bei Kuchen und Apfelsaftschorle eingelegt. Anschließend wurden im Boulderraum Kletterspiele durchgeführt. Danach ging es an die große Kletterwand mit 15 Metern Höhe. Auch diese Höhe wurde von den meisten Kindern geschafft. Nach diesem Höhepunkt ging es nach draußen, wo die Kinder ihr Gleichgewicht auf einer Slackline testen konnten. Zum Abschluss wurde noch im Außenbereich geklettert.