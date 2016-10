Dauchingen KiFaz bekommt ab 2017 mehr Geld

Dauchingen. Das beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich gegen die Stimmen von Bernd Stähle und Günther Haffa. Eine förmliche Entscheidung war notwendig geworden, nachdem das Kifaz den bisherigen Vertrag zum Jahresende gekündigt hatte.

Nach dem derzeit gültigen Vertrag belaufen sich die Kosten für die jugendorientierte Gemeinwesenarbeit im Jugendraum für das Jahr 2016 auf insgesamt 29 200 Euro. Diese Kosten beinhalten die Personalkosten, eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Jugendraumteams (880 Euro) sowie Sachmittel (1200 Euro). Das KiFaz hat fristgerecht den bisherigen Vertrag zum Jahresende gekündigt und gleichzeitig ein neues Vertragsangebot vorgelegt. Grund für die Kündigung seien veränderte Rahmenbedingungen bezüglich der Refinanzierung, die insbesondere Tarif- und Sachkostensteigerungen, die beispielsweise die neue Eingruppierung von Fachkräften betreffen, und eine Personalvollkostenrechnung inklusive sogenannter Overhead-Kosten enthalten, informierte die Verwaltungsvorlage.

Das neue Angebot beläuft sich auf 41 700 Euro. Wenn die Gemeinde die Betreuung in Eigenregie organisiere, würde das etwa 43 500 Euro kosten, hieß es in der Vorlage. Bürgermeister Dorn machte aber deutlich, dass das eine eher theoretische Überlegung sei: "Der Markt für Sozialpädagogen ist leergefegt." Und wie sollte die Gemeinde Urlaub und Krankheitsausfälle überbrücken, fragte er eher rhetorisch. Ganz abgesehen davon, dass man Zeit benötigen würde, um ein eigenes Konzept umzusetzen, sei "angesichts dessen, was wir in den kommenden Jahren vorhaben" keinerlei Kapazität mehr verfügbar.