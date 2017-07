Dauchingen Keine Durchfahrt mehr möglich

Darüber hinaus ist es tatsächlich so, dass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Dies sollten alle Autofahrer zur Kenntnis nehmen. Es gibt noch zahlreiche Verkehrsteilnehmer die meinen, da die Sperren an der Zufahrt zum Beispiel am Kreisverkehr zwischen Weilersbach und dem Schillerhof ein Durchschlüpfen erlauben, dass eine Nutzung noch möglich sei. Die gewissermaßen durchlässige Sperre ist so gewählt, damit die Aussiedlerhöfe noch gut zu erreichen sind.

Nachdem die modellierenden Arbeiten keine Probleme zutage förderten gehen die Bauarbeiter davon aus, dass der fristgerechten Fertigstellung vor Ende der Sommerferien nichts im Wege steht.

Reibungslos verläuft auch der Busverkehr, der nun über die Reutestraße und die Bundesstraße geführt wird. Verspätungen haben sich bislang in engen Grenzen gehalten.