Dauchingen Junge Sportler erhalten Auszeichnung

John Bader hat in Immendingen die südbadischen Meisterschaften im Fechten in seiner Altersklasse gewonnen. Diesen Titel konnte er bereits im Vorjahr erlangen, was ihm bereits in der Juni-Sitzung im vergangenen Jahr eine Sportlerehrung einbrachte. John Bader ist für die Turngemeinde 1859 Schwenningen in der Abteilung Fechten am Start.

Cheyenne Bader, Bianca Benz und Luzi Benz gewannen bei den Württembergischen Schülermeisterschaften der Kunstradfahrer in Nufringen den Meistertitel im Sechser-Einrad-Programm. Im Vierer-Einrad-Programm starteten Cheyenne Bader und Bianca Benz als Titelver­-teidigerinnen und erreichten wiederum die Württembergische Meisterschaft. Alle drei Sportlerinnen starten für den Radsportverein 1906 Schwenningen in der Abteilung Kunstradsport.

Dorn lobte nicht nur die jungen Sportler für deren Ehrgeiz, Trainingsfleiß und Freude am sportlichen Wettkampf, sondern verwies auch darauf, dass nur intakte, aktive Vereine jungen Menschen die Rahmenbedingungen bieten können, um sich sportlich und auch menschlich weiterzuentwickeln. Er dankte daher allen Funktionären, Übungsleitern und auch den Eltern, denn auch diese müssten viel Zeit für Fahrten zum Training und Wettkampf aufbringen.