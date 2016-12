Dauchingen Jugend erfreut mit Gedichten

Dass dieser Mittag fest im Kalender jener Senioren steht, die das 70. Lebensalter erreicht haben, zeigte die gute Resonanz, ließen sich doch 120 Bürger wieder von den aktiven Mitgliedern der Landjugend verwöhnen.

Wie in den vergangenen Jahrzehnten wird dieser Nachmittag zusammen mit der Gemeinde gestaltet. So ließ es sich Bürgermeister Torben Dorn auch nicht nehmen und begab sich auf die Bühne, um den Senioren das Gedicht vom wundersamen "Lametta Baum" vorzutragen. Weitere Weihnachtsgeschichten gab die Landjugend zum Besten, so unter anderem die von Fiona Schlenker vorgelesene Geschichte um die "kaputte Schneekugel".

Aber was wäre dieser Seniorennachmittag ohne die leckeren selbstgebackenen Kuchen und Torten, die die Jugendlichen den Senioren servierten. Mit dem gemeinsamen Singen von Winter- und Weihnachtsliedern schloss sich der Kreis.