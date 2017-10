Dauchingen In 40 Jahren hat sich viel verändert

Gerade in den 1970er Jahren erlebte Walter Bertsche den Bauboom, als in Dauchingen viele Neubauten entstanden. Natürlich habe sich in den vergangenen 40 Jahren vieles in seinem Handwerk geändert, so denkt er an seine Anfangszeiten in seinem Beruf zurück, als man noch mit Leimfarbe gearbeitet habe. Auch waren damals die Arbeiten auf das Malen, Tapezieren und Streichen begrenzt. Mit den Jahren blieb es nicht nur bei den Malerarbeiten, sondern das Handwerk wurde auf das Verlegen von Fußböden ausgeweitet. Heute hat sich der Berufsstand der Maler und Lackierer auf den gesamten dekorativen Innenausbau ausgeweitet.

Durch Weiterbildung den Anforderungen neuer Techniken standhalten

Meister zu sein bedeutet aber auch, sich immer weiterzubilden, um den Anforderungen neuer Techniken standhalten zu können. Auch hat Walter Bertsche, der seinen Meisterbetrieb mit seiner Frau Edeltraud betreibt, in moderne Maschinen investiert. Nicht umsonst trägt Walter Bertsche die Innungskrawatte. War er doch in den zurückliegenden Jahren als Schriftführer sowie im Ausschuss der Malerinnung ehrenamtlich tätig. So erfüllte es ihn auch mit berechtigtem Stolz, dass er nun seinen "goldenen Meisterbrief" in den Händen halten darf.

Wie sagte der Kammerpräsident bei der Überreichung: Dieser Meisterbrief ist kein Geschenk, sondern hart erarbeitet und daher einen besonderen Schatz.

Walter Bertsche betont, dass er es noch nie bereut habe diesen Berufszweig zu wählen und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. "Es ist ein Beruf mit vielen kreativen Möglichkeiten und auch mit sehr viel Menschenkontakt." So hat er sich in den letzten 40 Jahren ein beachtlicher Kundenstamm aufgebaut.