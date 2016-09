Dauchingen Hummel wechselt ins Hauptamt

Dauchingen. Die Stadt Donaueschingen hat ab dem 1. Februar einen neuen Sachgebietsleiter in der Hauptverwaltung. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Matthias Hummel, seit knapp 16 Jahren Hauptamtsleiter der Gemeinde Dauchingen, wechselt kommendes Jahr nach Donaueschingen. Zu seinem Aufgabengebiet werden unter anderem die Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Aufgaben der Wahlbehörde, die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Wahrnehmung der Stellvertretung des städtischen Pressesprechers gehören. Der 49-Jährige wohnt in Bad Dürrheim, ist verheiratet und hat zwei Kinder. "Ich habe in der Stellenausschreibung der Stadt Donaueschingen die berufliche Herausforderung gefunden, die ich gesucht habe", sagte Matthias Hummel.