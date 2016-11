Dauchingen Hohe Auszeichnung für Initiator

Viele Gespräche mit Behörden, Wohlfahrtsverbänden und auch Besichtigungen bestehender Einrichtungen dieser Modellart gingen der Planung voraus. Dank der guten Kooperation mit dem damaligen Bürgermeister Anton Bruder wurde Reinelts zentrales Anliegen, nämlich die Wohnanlage Löwen, schon zwei Jahre nach der Vereinsgründung verwirklicht und auch eingeweiht.

Dieses Haus für die Bürger Dauchingens zu schaffen, in dem sie ihren Lebensabend mitten im Dorf verbringen dürfen, war der Grundgedanke, doch wollte man den künftigen Bewohnern auch Betreuung bieten. Dieser Anspruch wird mit vielen Angeboten in ehrenamtlicher Tätigkeit von vielen Mitgliedern des Bürgervereins gelebt. "So war und ist für Sie das Ehrenamt der Ausdruck eines bürgerlichen Selbstverständnisses, sich für die Dorfgemeinschaft solidarisch einzusetzen. Ihr großes Engagement sollten wir alle uns zum Vorbild nehmen, denn Sie haben mit dem Bürgerverein in den vergangenen acht Jahren viele soziale Angebote für Dauchinger Bürger aller Generationen geschaffen", endete Dorn.

Reinelt betonte, dass er all dies nicht ohne seine engagierten Mitstreiter hätte verwirklichen können. So habe er große Unterstützung von Jochen Walter gehabt, der zur Entstehung des Bürgervereines ebenso wesentlich mit seinen guten Ideen mitbeigetragen habe. Weiter habe er Hilfe durch den damaligen Bürgermeister Anton Bruder, dies besonders bei Gesprächen mit den Behörden, erhalten.

Und natürlich dankte Reinelt seiner Frau Elfrun, die selber als Vorsitzende des Krankenpflegevereins und im Farrenstallteam engagiert ist und ihn trotzdem immer voll unterstützte.