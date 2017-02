Dauchingen Hexen ziehen des Nachts umher

Die Umzugstrecke verläuft über die Reute-, Villinger- und Vordere Straße über den Birken- und Lerchenweg und mündet auf dem Schulgelände in der Festhalle.

Sicherheitsmaßnahmen

Zunftmeisterin Silke Mühlbach teilt mit, dass die gleichen strengen Sicherheitsmaßnahmen, die sich in den zurückliegenden Jahren bewährt haben, gelten. So ist der Ortskern wieder für diese Nacht als eingezäuntes Narrendorf ausgewiesen. Ebenso besteht absolutes Flaschenverbot. Es wird auch nicht in Gläsern ausgeschenkt. Trinkbecher erhalten die Besucher an den Einlassstellen, sie gelten als Umzugsabzeichen.

Silke Mühlbach bittet die Anwohner der Umzugsstrecke und im Bereich der Besenwirtschaften um Verständnis für den fastnächtlichen Geräuschpegel. Die Gemeindeverwaltung Dauchingen weist darauf hin, dass es aufgrund der Veranstaltung zu Behinderung oder Beeinträchtigung kommt. Um vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen wird gebeten. Für die Aufstellungsflächen, die Umzugsstrecke sowie Umleitungsstrecken sind absolute Halteverbote angeordnet.