So geht Party heute: Kindergarten und Grundschule Dauchingen wurden am gestrigen Schmutzigen Donnerstag von Teufeln und Hexen zu einer riesigen Party-Zone umfunktioniert. Bei Musik und mit wilden Verkleidungen wurde mit den Narren getanzt und geschunkelt. Und natürlich erkannten die Kleinen ihre Eltern hinter der Scheme, so dass die Kinderbefreiung stets ein Stück weit ein Mama-Papa-Kind-Event ist. Die Narren beider Zünfte sind immer gerne gesehen und wurden mit Sekt und Knabberzeug empfangen – damit sie auch im kommenden Jahr ganz sicher wiederkommen. Foto: Preuß