Dauchingen Hexen bereiten tollen Abschluss

Und auch in diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen wieder ein interessantes Programm für ihre Kinder einfallen lassen. Dies ist nämlich nicht so einfach, "da es an diesem Abschluss keine Altersbegrenzung gibt", so Monja Klempert, die mit weiteren Hexen-Mitgliedern diesen Nachmittag gestaltete. Schließlich möchte man allen Kindern gerecht werden, egal ob sie sechs oder zehn Jahre alt sind.

So luden die Betreuerinnen ihre 32 Kinder ein, Detektiv zu spielen. Jedes Kind durfte zunächst seinen Detektiv-Ausweis, natürlich mit Fingerabdruck versehen, mit viel Fantasie herstellen. Danach zog die muntere Schar ganz nach Manier einer Schnitzeljagd durch Dauchingen.

Hier war das scharfe Auge eines Detektives gefordert, um die versteckten Aufgaben zu entdecken. In den gefundenen Papierrollen waren die Aufgaben, die es zu lösen galt, hinterlegt.