Dauchingen Heilige hätte ihre helle Freude gehabt

Für den Dirigenten war es eine Premiere, denn seit September dieses Jahres leitet er die Dauchinger Musikkapelle. Gabor Fehervari, geboren in Budapest, studierte an der dortigen Musikakademie so wie auch in Miskolc die Klarinette und Dirigat. Offenbar hat sich sein ungarisches Temperament schon auf die Musiker übertragen, denn sowohl mit Märschen oder anderen Stilrichtungen brillierten die Musiker durch ihre Dynamik und spielten sich so beim Frühschoppenkonzert in die Herzen der zahlreich gekommenen Gäste. Diese wurden von einem großen Stab von Gemeindemitgliedern bestens mit leckeren Speisen versorgt.