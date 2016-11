Dauchingen Grundschüler tauchen in Modellbauwelt ein

In der Eingangshalle wurden die Indoor-Flugzeuge, die durch die Luft brausten, bewundert. In der Modellbahnhalle zog eine liebevoll gestaltete Spur-O-Bahn die Kinder in ihren Bann. Mit Bahngeräuschen drehten die Züge ihre Runden und nachgebildete Alltagsszenen begeisterten die Dauchinger.

Hubschrauber faszinieren

Ein Abstecher zu den Ausstellern von funktionstüchtigen Modellmotoren faszinierte ebenso wie die Modellhubschrauber in der Flughalle. Danach erfuhren die Kinder, wie die Modellbahngleise geschottert oder Häuschen zusammengeklebt werden. Unter Anleitung von Modelleisenbahnern vom Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde erstellten die Kinder ein Minidiorama.