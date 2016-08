Dauchingen Grenzenloser Spaß und Süßes

Im Jahr der Europameisterschaften und den Olympischen Spielen klinkten sich die Verantwortlichen der Bank mit ein und boten 20 Ferienkindern sportliche Betätigung bei "Spiele ohne Grenzen" an. Natürlich stand an diesem Tag der Spaß im Vordergrund und die Dauchinger Sportanlage war idealer Austragungsort. Zwölf Spielarten hatten sich die Betreuer und Angestellten der Schwenninger Bank, Christian Setzer und Madlena Pommerenke, für die Buben und Mädchen ausgedacht, angefangen von Geschicklichkeitsspielen über Basketball bis hin zu Wurfspielen. Natürlich durfte auch der beliebte Fußball nicht fehlen. Zwischendurch erholten sich die Kinder im Schatten an der Sportanlage und vergnügten sich mit Unterhaltungsspielen: Montagsmaler, Stille Post und vielem mehr. Auch für das Essen und Trinken war bestens gesorgt. Zum Ende dieses herrlichen Mittags warteten die beiden Betreuer noch mit einer Überraschung auf. So durften alle Kinder eine süße Wundertüte mit heimnehmen.