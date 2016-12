Dauchingen Gremium stimmt Elf-Familien-Haus zu

Der Gemeinderat erteilte nun dem Bauantrag der Janzer Wohnbau GmbH mehrheitlich das Einvernehmen.

Das Bauvorhaben war als Voranfrage bereits in der vergangenen Sitzung behandelt worden, und auch dieses Mal entspannte sich wieder eine angeregte Diskussion. Mehrere Redner empfanden das Haus als zu klobig und unpassend für den Standort, gleichzeitig wurde aber auch eingesehen, dass sich ein solches Vorhaben letztlich auch rechnen müsse. Darauf wies Investor Thomas Janzer hin: Mit zwei oder drei Wohnungen weniger, was einigen Ratsmitgliedern lieber gewesen wäre, würde sich das Objekt nicht umsetzen lassen – so seien einfach die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Janzer Wohnbau hat laut Homepage seinen Unternehmenssitz in Dauchingen im Wohngebiet Langenacker.

Gegenüber der Ursprungsplanung hat das Unternehmen die Kubatur leicht minimiert, zudem wurde das Gebäude um einen Meter nach Süden versetzt, um ein bestehendes Nachbarhaus etwas weniger zu beeinträchtigen. Steffen Halder (CDU) merkte an, dass die Pläne diesbezüglich nicht aktualisiert seien. Horst Frank (UB) kritisierte, dass erneut und trotz des deutlich formulierten Willens nach vollständigen und aktuellen Plänen dem Rat erneut lücken- und mangelhafte Unterlagen vorgelegt worden seien.