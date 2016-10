Dauchingen Geschichte des Vereins ist am Ende angekommen

Die Zeiten, als noch fast in jedem Haushalt und vor allem in der Landwirtschaft Kleintiere gehalten wurden, gehören längst der Vergangenheit an, und so sind es nur noch eine Handvoll Züchter, die dieses Hobby betreiben. Zudem wurde es für die betagten Mitglieder immer schwerer Feste auszurichten.

Alles in allem entschloss man sich zur Auflösung des Vereines. Natürlich war dies für Rosemarie Hirt und ihre Vorstandskollegen kein leichter Schritt. Rosemarie Hirt war mehr als 30 Jahre in der Vorstandschaft tätig. Bei ihr liefen die Fäden zusammen wenn es galt, Vereinsschauen oder Feste zu organisieren.

Beschlossen wurde von der Versammlung die Verwendung des Vereinsvermögens. So haben die Dauchinger Kleintierzüchter der Gemeinde eine Ruhebank gespendet. Weiter wird das Vereinsvermögen auf den Krankenpflegeverein, den Bürgerverein sowie das Bürgerzentrum Farrenstall und dem Kreisjugendverband der Kleintierzüchter verteilt. Das Inventar, unter anderem die gesamten Käfige und Volieren, gehen an den Kreisverband. Das Lagerhaus sollte auf Wunsch der Vorstandschaft an die Dauchinger Neckartäle Hexen gehen.