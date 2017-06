Dauchingen Gepflogenheiten am Postschalter

Fleig besucht auch gerne als Gast die vom Farrenstallteam angebotenen Nachmittage. Doch dieses Mal begeisterte er zunächst als Sänger, hier vor allem mit dem Volkslied "Nun ade mein lieb Heimatland", bei dem er weitere 60 Volksliedanfänge eingebaut hatte. Der ehemalige Postangestellte war dann auch ganz in seinem Element, als er mit Wolfgang Seifried die damaligen Gepflogenheiten an einem Postschalter spielte, ganz nach der Manier von Pfleiderer und Häberle. Doch das war noch lange nicht alles, denn es kam eine ganz große Künstlerin mit ihrem Assistenten eigens aus Paris in den Farrenstall, die ihre Bilder nicht mit dem Pinsel malte, sondern dazu Menschen brauchte, die sie dann auch aus dem Publikum aussuchte. Mit ihrem umwerfenden Charme und gebrochenen Deutsch und den lebendigen Bildern begeisterten Dora Seifried und ihr Mann Wolfgang.

Bei einer Zugfahrt kann man schon eigenartige Sachen erleben, davon erzählte wiederum das Ehepaar Seifried, im schwäbischem Dialekt.

Der anhaltende Beifall der Gäste zeigte, dass das Team des Farrenstalles wieder ein gutes Händchen hatte, um ihre Stammgäste bestens zu unterhalten.