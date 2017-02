Dauchingen Gelungener Mix aus Musical und Sport

Dauchingen. Natürlich stand der Sport auf der Bühne im Mittelpunkt, dabei ging es nicht um das runde Leder, sondern zig Beine wirbelten über die Bühne und brachten beste Stimmung in den Saal. Darüber hinaus boten alle Akteure reichlich Augenschmaus, so war es auch nicht verwunderlich, dass alle Gruppen nur mit Zugabe von der Bühne durften.

Was machen Jugendliche nach der Schule: Natürlich gehen sie zur "After School Party", und was dort alles abgeht, zeigten die FC-Angels mit entsprechenden Utensilien, mit denen Teenies nie außer Haus gehen, und da darf das Smartphone nicht fehlen. Einstudiert wurde die Darbietung von Lena Halder und Janine Müller.

Im Bereich des Sports blieb die weibliche Aktivität des FC, unter der Leitung von Sarah Müller und Annalena Herbst: Die aktiven Fußballerinnen schlüpften in die Rolle von Boxern. Natürlich gab es keinen KO, sondern die Boxerinnen legten eine kesse Sohle aufs Parkett. Simone König als "Vollblut-Regisseurin" ließ ihre Akteure der Gruppe "Dance for Fun" zur Hochform auflaufen mit einer Sequenz aus dem Musical Tarzan. Um verwegene Piraten aus dem Film "Fluch der Karibik" ging es beim Vortrag in originellen Kostümen und Masken der Rumpelfüßler. Ob die Aktiven des FC künftig doch lieber auf den Brettern, die die Welt bedeuten, auftreten anstatt dem Ball nachzujagen, dies fragten sich nicht nur Marc Gaess, er führte das närrische Volk durch das Programm. Denn die "Tittycats" zeigten mit ihren ausgefallenen Einteiler-Kostümen, dass sie zwar ohne Gesicht doch sehr gelenkig und rhythmisch ihre Beine schwingen können – und sie gern auf das Kommando ihrer Choreografinnen Lena Ellfeldt und Vanessa Stern hören.